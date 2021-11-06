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وفاة الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجراء عملية جراحية

الفنان-أحمد-عبد-الحي
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السبت، 06-11-2021 03:18 م
توفى اليوم السبت، الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجرائه عملية جراحية في معهد ناصر.
وأعلن الفنان أحمد السلكاوي، وفاة صديقه الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجرائه عملية جراحية بمعهد ناصر.
وكتب السلكاوي منشورا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: «توفى إلى رحمة الله الفنان أحمد عبدالحي، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كان أحمد السلكاوي أمس طالب من اصدقائه أمس التبرع بالدم لـ عبدالحي حيث كتب عبر «فيس بوك»: أصدقائي.. صديقنا الفنان أحمد عبدالحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر.. محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري بكرة الساعة 9 الصبح، دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله.. وربنا يجعل تعبكم لوجه الله في ميزان حسناتكم.
والفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتليفزيون، وشارك في العديد من الأعمال بأدوار بسيطة.
 

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