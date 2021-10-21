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ابنة يونس شلبي في رسالة مؤثرة: «محدش كرّمه من يوم ما مات»

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يونس شلبي
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الخميس، 21-10-2021 02:02 م

كتبت شيماء يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، رسالة مؤثرة حول وفاة والدها وعدم تكريمه بعد وفاةه رغم ما قدمه للفن.
وقالت عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "محدش كرمك ياحبيبي ولا جاب سيرتك من بعد وفاةك كأنك مقدمتش شئ للفن ربنا يرحمك يا احلي واجمل اب في الدنيا ادعوله بالرحمة جزاكم الله خير".
يذكر أن يونس شلبي توفي في 12 نوفمبر 2007، وجذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام.
توفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007 بأزمة تنفسية حادة. كان يونس شلبي أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتى توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة.

 

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