نقابة الممثلين تعلق على أنباء وفاة سوسن بدر

السبت، 23-10-2021
10:18 ص
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر
وفاة
الفنانة سوسن بدر
، عن عمر 64 سنة، ما أقلق المتابعين خاصة أن الصفحة الرسمية للفنانة
لم تصدر اي بيان وكانت اخر صورة قد نشرتها على حسابها على انستجرام قبل اسبوع.
لكن مصادر من النقابة المهن التمثيلية، أكدت كذب هذه
الأنباء، مشيرة إلى أن الفنانة يصحة جيدة.
وكانت الفنانة سوسن بدر
، قد شاركت مؤخرا في بطولة حكاية
"اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر" الى جانب إيهاب فهمي، وعدد
من الفنانين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.
كما شاركت أيضا بمسلسل"60 دقيقة" الذي عُرض في
شهر أيلول الماضي من بطولة شيرين رضا، ياسمين رئيس، سوسن بدر
، الممثل السوري محمود
نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية.