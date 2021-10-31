الإثنين 01 نوفمبر 2021
توقيت مصر 00:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عارضة أزياء شهيرة تنشر صور فاضحة لها بجوار جثمان والدها قبل دفنه

بعد طرد السفير.. الإمارات تطالب مواطنيها بمغادرة دولة عربية فورًا

نواب يطاليون بإحالة مصطفى بكري إلى لجنة القيم ومشاداة مع رئيس المجلس

الملك سلمان يشكر أمير الكويت وملك البحرين ويتجاهل سلطان عمان لهذا السبب

إقالة جورج قرداحي بعد عدم تقديم استقالته

جورج قرداحي يفاجئ الجميع ويحسم أمر استقالته من الحكومة اللبنانية

نجيب ساويرس يثير الجدل بالكشف عن فاتورة وجبة العشاء

بيان عنيف.. أول تعليق من «حزب الله» على أزمة جورج قرداحي والسعودية

لحمايتك بياناتك.. معلومات هامة عليك معرفتها حال تعرض هاتفك للسرقة

صدمة.. وفاة بطل رفع الأثقال طارق وهدان بـ كورونا

ADS
 

صدمة.. وفاة بطل رفع الأثقال طارق وهدان بـ كورونا

Capture
طارق وهدان
Native
الأحد، 31-10-2021 12:00 م

في صدمة حزينة على الجميع، أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية، صباح اليوم، الأحد، وفاة البطل طارق مصطفى وهدان لاعب رفع الأثقال البارالمبي.
وكان طارق وهدان، صاحب الـ23 عاما، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ 5 أيام، وتدهورت حالته الصحية، حتى توفي صباح اليوم.
وكتبت د. حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية عبر صفحتها على “فيسبوك”:  "البقاء لله.. أنعي ببالغ الحزن والأسي وفاة الابن البطل طارق وهدان بطل رفع الأثقال الذي وافته المنية صباح اليوم أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".
وتابعت: “فقدت اليوم ابن من أبنائي حبيبي البطل الطيب الحنون اللي الضحكة  والابتسامة الحلوة دايما  علي وشه  طارق وهدان”.
وأضافت: “ربنا يصبر والدته الأخت العزيزة الدكتور إيمان ووالده وأخوه وأخته.. المصاب مصابنا واللي يصبرنا إنه إن شاء الله في الفردوس الأعلى”.
كما كتب محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال عبر صفحته على فيسبوك أيضًا: “البقاء لله .. صديقى أبو قلب أبيض بطل رفع الأثقال البارليمبى طارق وهدان فى ذمة الله .. اللهم تجاوز عنه وارحمه وارحمنا برحمتك يا الله إذا صرنا إلى ما صار إليه .. نسألكم الدعاء ..  إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وحقق وهدان العديد من الإنجازات والنجاحات في رفع الأثقال، أبرزها، جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2017، وذهبية بطولة العالم في المكسيك.

 

إقرأ ايضا

FCozLYjXEBELK-u

عارضة أزياء شهيرة تنشر صور فاضحة لها بجوار جثمان والدها قبل دفنه

نجيب-ساويرس

نجيب ساويرس يثير الجدل بالكشف عن فاتورة وجبة العشاء

201910201021202120

لحمايتك بياناتك.. معلومات هامة عليك معرفتها حال تعرض هاتفك للسرقة

أخبار متعلقة

1-1472419

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

6D0B91D3-DF18-43BE-8F58-3BEF3DCA81BD

الأشعة السينية تظهر اختلاف هائل على رئة المرضى الذين لم يحصلوا على اللقاح

202101210538463846

نقابة الممثلين تعلق على أنباء وفاة سوسن بدر

unnamed

ابنة يونس شلبي في رسالة مؤثرة: «محدش كرّمه من يوم ما مات»

p-ZWE0263-1280x640-1180x620

علماء يحذرون من كارثة قادمة أسوأ من كورونا بكثير

108

مدحت العدل يفجر مفاجأة بشأن رفض أسرة نجل «عبدالمطلب» استلام جثمانه