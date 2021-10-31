صدمة.. وفاة بطل رفع الأثقال طارق وهدان بـ كورونا

الأحد، 31-10-2021
12:00 م
في صدمة حزينة على الجميع، أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية، صباح اليوم،
الأحد، وفاة
البطل طارق مصطفى وهدان لاعب رفع الأثقال البارالمبي.
وكان طارق وهدان
، صاحب الـ23 عاما، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا
منذ 5
أيام، وتدهورت حالته الصحية، حتى توفي صباح اليوم.
وكتبت د. حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية عبر صفحتها على “فيسبوك”: "البقاء لله.. أنعي ببالغ الحزن والأسي
وفاة
الابن البطل طارق وهدان بطل رفع الأثقال
الذي وافته المنية صباح اليوم أدعو
الله أن يتغمده بواسع رحمته".
وتابعت: “فقدت اليوم ابن من أبنائي حبيبي البطل الطيب الحنون اللي
الضحكة والابتسامة الحلوة دايما علي وشه طارق وهدان
”.
وأضافت: “ربنا يصبر والدته الأخت العزيزة الدكتور إيمان ووالده وأخوه
وأخته.. المصاب مصابنا واللي يصبرنا إنه إن شاء الله في الفردوس الأعلى”.
كما كتب محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال عبر صفحته على فيسبوك أيضًا:
“البقاء لله .. صديقى أبو قلب أبيض بطل رفع الأثقال
البارليمبى طارق وهدان
فى ذمة
الله .. اللهم تجاوز عنه وارحمه وارحمنا برحمتك يا الله إذا صرنا إلى ما صار إليه
.. نسألكم الدعاء .. إنا لله وإنا إليه
راجعون”.
وحقق وهدان العديد من الإنجازات والنجاحات في رفع الأثقال، أبرزها، جائزة
أفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2017، وذهبية بطولة العالم في المكسيك.