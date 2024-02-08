الخميس 08 فبراير 2024
توقيت مصر 11:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حماس ترد على صفقة تبادل الأسرى وتعلن شروطها

بالأرقام.. اعرف راتبك أو معاشك بعد قرارات الرئيس

فخ خطير.. ناقد رياضي يحذر حسام وإبراهيم حسن من هذا الأمر

بدون تفكير.. رد فعل مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مفاوضات فيوتشر معه

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا اقتنعت باستحالة القضاء على حماس لهذا السبب

الدولار يفاجئ الجميع ويصعد من جديد في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

"يفكر في الاعتزال وحالته النفسية سيئة جدًا".. رسالة صادمة من أبوجبل لسيف زاهر

وزير الرياضة يكشف ما قاله حسام حسن عن محمد صلاح

طالب مصري يفوز بـ 700 ألف دولار بعد حل لغز علمي عمره 2000 سنة

لماذا تتعاون مصر وتركيا عسكريًا الآن؟.. الفقي يرد

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا اقتنعت باستحالة القضاء على حماس لهذا السبب

IMG-20240208-WA0016
حماس
الخميس، 08-02-2024 10:21 ص

قال السفر رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية شريك فعال في الحرب على قطاع غزة، خاصة وأن أمريكا قامت بتوفير غطاء عسكري وسياسي واقتصادي لدولة الاحتلال، وقرار وقف الاحتلال مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. 
  وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء أن  قطاع غزة تحول إلى خرابة، ولكن إسرائيل أيضًا تعاني من أزمة نازحين وفُرقة في الداخل، وأزمة اقتصادية بسبب الحرب على قطاع غزة.
 وأضاف أن  الولايات المتحدة تحدثت بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية آخر هذا العام، دون تحديد تصور لهذه الدولة، وكأن القضية الفلسطينية تبدأ من فراغ،  وربما لم تسمع أمريكا بان فلسطين مراقب في الامم المتحدة، مشيرًا إلى أن أمريكا مستعدة لفعل أي شيء لحماية دولة الاحتلال، فهي تطالب بمنع التصعيد، وفي نفس الوقت تقوم بحماية الاحتلال بكل السبل وهو قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.
  ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت تتفق مع دولة الاحتلال على ضرورة القضاء على حماس، ولكها اقتنعت مؤخرًا بأن حماس ليست عبارة عن مجموعة من الأفراد، ولكنها عبارة عن فكر  مترسخ في قطاع غزة والضفة الغربية.

إقرأ ايضا

images (1)

بالأرقام.. اعرف راتبك أو معاشك بعد قرارات الرئيس

IMG-20240207-WA0011

طالب مصري يفوز بـ 700 ألف دولار بعد حل لغز علمي عمره 2000 سنة

IMG-20240207-WA0016

لماذا تتعاون مصر وتركيا عسكريًا الآن؟.. الفقي يرد

أخبار متعلقة

BB1hkddB

رئيس جنوب إفريقيا يعلّق على قرار محكمة العدل الخاص بإسرائيل

download

خبيرة فلك تكشف توقعاتها عن الحرب الإسرائيلية على غزة

BB1gWRlG

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

IMG-20240109-WA0013

شاهد.. انهيار إعلامية مصرية على الهواء بعد استشهاد نجل وائل الدحدوح