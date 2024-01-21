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خبيرة فلك تكشف توقعاتها عن الحرب الإسرائيلية على غزة

خبيرة فلك تكشف توقعاتها عن الحرب الإسرائيلية على غزة

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ليلى عبداللطيف
الأحد، 21-01-2024 08:11 ص


كشفت خبيرة الفلك اللبنانية، ليلى عبداللطيف، توقعاتها لبعض الأحداث الفترة القادمة.

 

وتوقعت عبد اللطيف عبر برنامج "الحكاية"، أن الشعب الأمريكي وكبار الموظفين في الإدارة الحكومية، سينقلبون على إدارة بايدن في الحرب على غزة، مرددين شعارات صاخبة ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو.

 

وأضافت أن منطقة سكنية في إحدى دول العالم أكثر سكانها من الأثرياء ستتعرض لكارثة طبيعية، ومنازل بعض الأغنياء في أوروبا وأمريكا ستتعرض للهجوم والسرقة.

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