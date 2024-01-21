خبيرة فلك تكشف توقعاتها عن الحرب الإسرائيلية على غزة





كشفت خبيرة الفلك اللبنانية، ليلى عبداللطيف، توقعاتها لبعض الأحداث الفترة القادمة.

وتوقعت عبد اللطيف عبر برنامج "الحكاية"، أن الشعب الأمريكي وكبار الموظفين في الإدارة الحكومية، سينقلبون على إدارة بايدن في الحرب على غزة، مرددين شعارات صاخبة ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو.