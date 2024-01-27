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رئيس جنوب إفريقيا يعلّق على قرار محكمة العدل الخاص بإسرائيل

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رئيس جنوب إفريقيا
السبت، 27-01-2024 10:41 ص نسمه عبد الوهاب
أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا يوم الجمعة بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب الحرب في غزة ووصفه بأنه خطوة على طريق العدالة، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بالحكم.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة "حماس" في قطاع غزة.
إلا أن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، والذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات.

وقال رامابوزا في خطاب إلى الأمة: "نحن في جنوب إفريقيا لن نقف موقف المتفرجين السلبيين ونشاهد الجرائم التي كانت ترتكب ضدنا تحدث في أماكن أخرى"، في إشارة إلى الانتهاكات التي كانت ترتكب بحق السود في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.


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