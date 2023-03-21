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محمد صلاح ينشر صورًا مع والديه احتفالًا بعيد الأم

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صلاح مع والدته
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الثلاثاء، 21-03-2023 01:49 م

 

نشر الدولي المصري محمد صلاح صورا مع والده ووالدته، على هامش تواجده في مصر، استعدادا لبدء مهمته الفراعنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

 

وانضم صلاح في الساعات الماضية إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراتي مالاوي، يومي 24 و28 مارس في الجولة الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

 

وخاض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المران الأول، بالملعب الفرعي على ستاد الدفاع الجوي، في المعسكر الذي انطلق أمس، الاثنين، استعدادا لمباراتي مالاوي.

 

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن عن قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، وتتخلله مباراتان أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

 

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا وهم:

محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومحمد هاني، وهشام صلاح، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، وأحمد حجازي، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، وطارق حامد، وإمام عاشور، ومحمود حمادة، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، وأحمد عبد القادر، ومصطفى محمد، ومحمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.


 

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