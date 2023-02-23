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نجم ليفربول: علينا رفع أيدينا والإعتراف بعظمة ثنائي ريال مدريد

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بنزيما
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الخميس، 23-02-2023 11:03 ص

 

 

علق نجم نادي ليفربول السابق، ستيفن جيرارد على الخسارة الثقيلة التي تكبدها "الريدز" أمام ضيفه ريال مدريد 2-5، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت المباراة بمثابة اختبار واقعي، وليفربول بدأ بشكل مثالي بالتقدم بهدفين، وبالضبط هذا ما تحتاجه في ليلة أوروبية".

 

وأضاف: "لكن منذ تلك اللحظة، عاد ريال مدريد إلى المباراة، وسجلوا أهدافا بسرعة، وسيطروا تماما".

 

وأوضح: "في أي ناد، إذا استقبلت خمسة أهداف يجب أن يكون هناك تحقيق في السبب، متأكد أن (مدرب ليفربول يورغن) كلوب سيفعل ذلك في الأيام المقبلة، وليفربول لا يستقبل خمسة أهداف. إنه أمر نادر جدا".

 

وأتم: "في بعض الأحيان في كرة القدم، كل ما عليك فعله هو رفع يديك والاعتراف بأن الخصم كان أفضل، واليوم شهدنا العظمة المطلقة لمودريتش وبنزيما (ثنائي ريال مدريد)".

 

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