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الأمن يكشف عن المسروقات من فيلا محمد صلاح

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سرقة فيلا صلاح
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الإثنين، 13-03-2023 09:06 ص

 

كشفت مباحث القاهرة عن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من داخل فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الاول.

 

وتبين من التحريات التي اجريت بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة ان المسروقات عبارة عن ٤ ريسيفر و ميدالية مفاتيح فضة وأحذية وملابس رياضية.

وتعكف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على تفريغ الكاميرات المحيطة بفيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بمنطقة التجمع الأول للوقوف على ملابسات واقعة السرقة.

وتبذل الأجهزة الأمنية، جهود مضنية للوقوف على كشف غموض بلاغ بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول لواقعة سرقة.

 

البداية عندما، تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح لسرقة ملابس وكوتشيات ثمينة من داخلها بدائرة القسم

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات  واقعة سرقة فيلا محمد صلاح وضبط مرتكبيه .

فقد انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وجارٍ استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هويه المتهمين.

 

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