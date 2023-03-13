أول صور من داخل فيلا محمد صلاح بعد تعرضها للسرقة

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من داخل الفيلا الخاصة باللاعب العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضها لواقعة سرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد أقارب محمد صلاح يفيد بأنه خلال مروره على الفيلا الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاحظ أن أحد نوافذ المنزل مفتوحة، و باستطلاع الأمر تبين له، سرقة عدد من مقتنيات الفيلا.

وفي السياق كشف المهندس ماهر أبو شتية، أحد أقارب محمد صلاح، وعمدة قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط الفرعون المصري، أنه تلقى خبر تعرض فيلا صلاح في "مدينتي" للسرقة من أحد المقربين له صباح الأحد.

وأضاف "أبو شتيه"، - حسب مصراوي- أنه فور علمه قام بالاتصال بوالد محمد صلاح للاطمئنان على الأسرة وعدم تعرضهم للخطر، وأكد له والد صلاح خلال مكالمة هاتفية أنه غير موجود بالقاهرة، وأن صديق صلاح هو من اكتشف السرقة أثناء ذهابه بالصدفة إلي الفيلا، وأن عمليات البحث الجنائي ورجال الأمن يتواجدون حاليا داخل الفيلا للفحص ومعهم أحد أصدقاء الأسرة لمتابعة التفاصيل.

أشار أبو شتية في حديثه إلى أن هذه الفيلا خاصة بصلاح فقط ولا يذهب إليها والده ووالدته إلا عند وجوده في مصر برفقة أسرته أو قبل مجيئه، وأنها مفروشة بالكامل وتحتوي على مقتنيات اللاعب الخاصة به وهو فقط من يعلم ماذا يوجد بداخلها.

















