الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

ADS
 

« ما عدا الإخوان».. نجيب ساويرس يقترح استضافة الأفغان الفارين من طالبان

740754_0
ساويرس
Native
السبت، 21-08-2021 11:38 ص
اقترح رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس، إمكانية استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال نجيب ساويرس" "اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!".
وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".
في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.
بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين.



 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

611c404c42360423d728d49b

فيصل ندا عن انشقاقه عن الإخوان: رأيت المرشد يتحرش بفتاة في السيدة زينب

1-1435953

أول تعليق من أشرف السعد على أنباء منعه من السفر

E81Lv_NWEAEJrN4

الرئيس الأفغاني يحتضن قائد طالبان ويسلم السلطة له

download

مودل روز تستنجد بولي العهد من زوجها رجل الأعمال.. والأخير يهدد بمفاجأة

2021-637640269535309130-530

القاضي يسأل الشيخ محمد حسان والأخير يُجيب: انا مش صغير عشان أقول كده

19_2021-637640267093662699-366

ماذا قال الشيخ محمد حسان عن الإخوان أمام المحكمة؟