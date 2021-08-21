« ما عدا الإخوان».. نجيب ساويرس يقترح استضافة الأفغان الفارين من طالبان

السبت، 21-08-2021
11:38 ص
اقترح رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس
، إمكانية استضافة
عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى
رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال نجيب ساويرس
"
"اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان"
في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!".
وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد
رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد
منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر
نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".
في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.
بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين.