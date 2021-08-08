ماذا قال الشيخ محمد حسان عن الإخوان أمام المحكمة؟

الأحد، 08-08-2021
02:42 م
قال الشيخ محمد حسان
، خلال الإدلاء بشهادته، أمام الدائرة الخامسة إرهاب
بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمحاكمة 12 متهما في
القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش إمبابة»، أنه خلال فترة تولى جماعة الإخوان
المسلمين
الحكم، كان ينصح لله وحبا لدينه وحبا لوطنه.
وأضاف الشيخ حسان: كنت مؤيدا للإخوان المسلمين بل وكنت مرشحا لهم بعد أحداث
يناير ظنا مني أنهم من أكفأ الموجودين على الساحة السياسية لتاريخهم الماضي، ثم
نصحت على المستوى الخاص والعام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام
علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد
طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.
يواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهاب
ية الغرض منها الدعوة إلى
الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة
"داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم
بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة
دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك
الأهلي بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهاب
ية، ووجه
للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.
وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهاب
ية مع علمهم بأغراضها،
وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
وكان تمويل الجماعة إرهاب
ية، بأن حازوا
وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم
إرهاب
ية.