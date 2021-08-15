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مودل روز تستنجد بولي العهد من زوجها رجل الأعمال.. والأخير يهدد بمفاجأة

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الأحد، 15-08-2021 12:14 م
بعد أن خرجت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن صمتها كاشفة انها تعاني منذ 10 أشهر في المحاكم للحصول على طلاقها من رجل الاعمال السعودي محمد الحمود وطلبت المساعدة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نافية حصولها على الجنسية الأمريكية.
عرض الحمود مساعدتها عليها في مقطع فيديو نشره في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً فيه: "إذا زوجتي عندها قضية الآن قائمة غير قضيتي، وطُلب مني أكون في صفها لأن القضية صارت في الوقت اللي كنتُ فيه معاها وكنا مع بعض كنتُ مع الحق، لأنّ الباطل ما راح يدوم، وأنا بقف بحسب أصولي وبحسب الأدلة اللي عندي، وأنا مستعد أكون أول الناس بصفها".
بعد أزمتهما معاً هدد رجل الأعمال السعودي محمد الحمود زوجته مودل روزبسحب الجنسية الأمريكية منها بمنشور كتبه عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتب محمد قائلاً:"من أخذ جنسية نسحبها منه.
وكان محمد، قد سبق وأعلن في وقت أنه متزوج من مودل روز، وأنها بعد قضاء شهر العسل طلبت منه استكمال دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تطمح هناك إلى أن تصبح عارضة أزياء، مبينًا أنه وبسبب وظيفته وأعماله التجارية في السعودية، طلب منها مهلة للتفكير، ثم قرر مساعدتها، وسافرت بالفعل إلى شيكاغو وساعدها بتحقيق مرادها.


 

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