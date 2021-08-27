لحية واعتزال.. أحمد بدير يخرج عن صمته بشأن صورته الصادمة

الجمعة، 27-08-2021
05:42 م
خرج الفنان أحمد بدير
، للرد على الجدل المثار على موقع التواصل
الاجتماعي “فيسبوك”، حول صورته بلحية
وهو يرتدي نظارة وجلبابا أبيض.
وقال الفنان أحمد بدير
، في تصريحات صحفية، تلقيت عددا من
الاتصالات بخصوص هذه الصورة، التي اعتقد البعض أنها تشير إلى اعتزال
ي الفن، ولم أكن
أعلم أن هذه الصورة ستحدث كل هذه الضجة.
وأضاف بدير، أن “الموضوع كله هو أن هذه الصورة لشخصية أجسدها
في مسلسل من إنتاج مشترك بين سوريا ودبي بعنوان “ليالي الشمال”، وكنت في دبي لاستكمال
تصوير مشاهدي، وعدت منذ أيام، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور عندما يتم عرضه”.