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تعليق مفاجئ من عفاف شعيب على اعتزال حلا شيحة التمثيل

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السبت، 21-08-2021 07:48 م

عبرت الفنانة عفاف شعيب، عن رأيها في أزمة الفنانة حلا شيحة وقرار ابتعادها عن الفن والإلتزام بالحجاب.
وقالت عفاف شعيب خلال استضافتها في برنامج “ليالي تن”: "حلا شيحة تعيش فترة وهتعدي، وهي لذيذة ودمها خفيف وممثلة كويسة وبموت في وشها”.
وأضافت عفاف شعيب: "اتركوها في حالها ؛ كل إنسان حر في قراره، هو إحنا هنموت مع بعض ولا كل واحد هيموت لوحده".
وأردفت: "كل واحد حر في حياته مش كل واحد هيكون على التاني رقيب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا”.
واختتمت عفاف شعيب: “يعني أنا المفروض أحاسب نفسي وأشوف أخطائي ايه وأصلحها، كل واحد حر إحنا مش هنحاسب حد، وأكيد فيه حد استفزها”.

 

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