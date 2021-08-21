تعليق مفاجئ من عفاف شعيب على اعتزال حلا شيحة التمثيل

السبت، 21-08-2021
07:48 م
عبرت الفنانة عفاف شعيب
، عن رأيها في أزمة الفنانة حلا شيحة
وقرار ابتعادها عن الفن والإلتزام بالحجاب
.
وقالت عفاف شعيب
خلال استضافتها في برنامج “ليالي تن”:
"حلا شيحة
تعيش فترة وهتعدي، وهي لذيذة ودمها خفيف وممثلة كويسة وبموت في وشها”.
وأضافت عفاف شعيب
: "اتركوها في حالها ؛ كل إنسان حر
في قراره، هو إحنا هنموت مع بعض ولا كل واحد هيموت لوحده".
وأردفت: "كل واحد حر في حياته مش كل واحد هيكون على
التاني رقيب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا”.
واختتمت عفاف شعيب
: “يعني أنا المفروض أحاسب نفسي وأشوف أخطائي
ايه وأصلحها، كل واحد حر إحنا مش هنحاسب حد، وأكيد فيه حد استفزها”.