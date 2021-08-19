مي الغيطي تصدم الجمهور بصور مثيرة وغلق التعليقات

الخميس، 19-08-2021
08:23 م
نشرت الفنان
ة مي الغيطي
، ابنة الإعلامي محمد الغيطي، صور
لها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي من أحدث جلسة تصوير لها اعتمدت
خلالها ملابس الباليه، مما عرضها لموجة إنتقادات واسعة، حيث اعتبر المتابعين الوضعيات
كانت جريئة.
واضطرت مي إلى اغلاق خاصية التعليقات في حسابها الرسمي حتى
تتجنب هذا التعليقات المسيئة لها والمنتقدة لصور
ها.
وعلى صعيد آخر، تشارك مي في بطولة مسلسل "تحقيق"
إلى جانب أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، وتارا عماد. ومن تأليف محمد الدباح وريم
القماش، ومن ﺇﺧﺮاج محمد فتحي.