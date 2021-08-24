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تهز تونس.. فنان يعود من عمله فيذبح زوجته ويقتل ابنه

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الثلاثاء، 24-08-2021 01:42 م
 
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بسبب إقدام فنان على قتل ابنه وذبح زوجته في واحدة من أبشع الجرائم. 
وفي التفاصيل، قتل أبّ تونسي، ليل الاثنين، زوجته وولديه ذبحاً، ثم انتحر ، وذلك بمنطقة باردو وسط العاصمة تونس.
وحسب صحف محلية نشب خلاف بين زوج يعمل مدرسا وعازف موسيقى بإحدى الفرق الموسيقية، وزوجته، بعد عودته إلى منزله بمنطقة باردو، ،وتطور الأمر إلى قيامه بذبح زوجته بسكين، ثم قتل ابنيهما طعنا بنفس السكين. 
كما قام في الأخير بطعن نفسه عدة مرات، مما أدى إلى وفاته، فيما نجت ابنته بسبب عدم تواجدها بالمنزل فور وقوع الجريمة.
ذكرت تقارير إعلامية أن الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية. وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المتصة لتولي التحقيقات.




 

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