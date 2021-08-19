الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

شقيق عادل إمام يكشف سبب اختفاء «الزعيم» وحالته الصحية

5071
ا
Native
الخميس، 19-08-2021 03:13 م
كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام سبب اختفاء الزعيم، فيما نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة عادل إمام بفيروس "كورونا".
ونفى عصام إمام، في تصريحات مع "صحيفة أخبار اليوم" أن يكون اختفاء الزعيم هو خوفه من الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن كل واحد له معاد سيذهب فيه.
وقال: "الزعيم الحمد لله زي الفل وموجود دلوقتى فى الساحل الشمالى بيصيف مع أبناؤه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أي حاجة"، مضيفا أن الأخير كان في حالة سيئة بسبب فراق أصحابه وآخرهم دلال عبد العزيز وقبلها زوجها الفنان الكبير سمير غانم.
من جانبه، نفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة عادل إمام بفيروس كورونا.
وقال "زكي" في تصريحات صحفية إن الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا، مضيفا: "لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل".
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

image

بعد أشهر من المعاناة مع كورونا.. تعرف على آخر تطورات حالة وائل الإبراشي

download

وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بكورونا

أول-10-صور-من-حفل-محمد-رمضان-فى-الساحل-الشمالى

محمد رمضان يُحيي حفلًا غنائيًا رفقة ممثل أفلام مخلة إيطالي يثير الغضب

820203072213142991556

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

2013_5_23_19_15_48_268

رقم خيالي.. الكشف عن أجر عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله»

20210727021450298

مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز