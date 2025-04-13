تخلت عن ملابـ.ـسها.. فنانة شهيرة تصـ.ـدم الجميع بصورها فهل أصيبت بمرض عقلي؟

أثارت بريتني سبيرز الجدل مؤخرا بظهورها الجريء عبر "إنستغرام"، حيث نشرت صورة مثيرة بملابس داخلية شفافة من الدانتيل الأسود مع حذاء بكعب عال، وسط توقعات بتراجع صحتها العقلية.وأظهرت الصورة المغنية الأمريكية البالغة 43 عاما، وهي تقف بظهرها أمام الكاميرا بينما ترفع شعرها بيدها، في لقطة حققت نحو 200 ألف إعجاب.ويأتي هذا المنشور بعد أيام من مشاركتها صورة أخرى مثيرة للجدل وهي "عارية على الشاطئ"، مما دفع المعجبين للتساؤل عن سبب هذا التصرف، وهل تحاول استفزاز صديقها السابق بول سوليز أو تعاني من عدم اتزان عقلي.وكانت سبيرز قد ارتبطت بسوليز العام الماضي بعد طلاقها من زوجها السابق سام أصغري، حيث عمل لديها كفني صيانة في منزلها. وعلى الرغم من علاقتها القوية مع أبنائه التسعة، خاصة الثلاثة الأصغر سنا (10، 8، 6 سنوات) الذين جلبوا حسب مصادر مقربة "الحياة والضحك" إلى منزلها، إلا أن العلاقة شهدت توترات بسبب اتهامها له باستغلال أسلوب حياتها.وانفصل الثنائي في فبراير الماضي بعد علاقة متقطعة، حيث نقل سوليز أغراضه من منزلها في لوس أنجلوس، بعدما كانا قد تصالحا لفترة قصيرة عقب انفصال سابق.صورة نشرتها بريتني على إنستغرام مؤخراوكان آخر ظهور علني لهما معا في عيد الحب، حيث التقطت لهما صور وهما يتناولان وجبة سريعة، كما رصدت سبيرز قبلها مع اثنين من أطفاله في أحد الملاهي الداخلية، مما أثار تكهنات حول طبيعة علاقتها به وبعائلته حتى بعد الانفصال.