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ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

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الخميس، 10-04-2025 12:56 م

 

 

نشرت خديجة، ابنة الفنانة حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون، صورة لها بالحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تشجع الفتيات على ارتداء الحجاب، والصلاة، وقراءة القرآن.

وأعادت حلا نشر صورة ابنتها عبر حسابها الخاص من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "حبيبتي خدوجة ربنا يحفظك".

ويعد آخر أعمال النجمة حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

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