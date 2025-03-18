أثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً واسعاً بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورًا جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وفي تعليقها على الصور، وجهت شيحة رسالة شكر لمتابعيها قائلة: "والله متشكرة جدا لكلامكم واصلي جدا وفهماكم جدا، وطبعا بحب الحجاب جدا لأني بحب القرآن جدًا وفاهمته وفاهمة معانيه". وأضافت أنها عندما كانت في سن الـ23، رأت "رؤيا يوم القيامة"، وبعدها قررت قراءة القرآن لأول مرة في حياتها، وهو ما ساعدها على فهم معانيه بوضوح.

وأكملت: "كل حاجه في القرآن كلام ربنا واضحة وضوح الشمس، وكل الأحداث اللي حوالينا خليتني أحس إن كلنا عندنا مسئولية وأول مسئولية أننا نصلح نفسنا الأول".



لمشاهدة الصور اضغط هنا