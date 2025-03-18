الثلاثاء 18 مارس 2025
توقيت مصر 18:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلب هذا الأمر ومات.. أخر ما طلبه "الحويني" في أخر لحظاته

النيابة تقرر عرض طالبة اعتدى عليها مدير المدرسة على الطب الشرعي

حلا شيحة تفاجئ الجميع بالحجاب.. سر "رؤية يوم القيامة"

الأعلى للإعلام يعاقب صدى البلد والنهار والشمس وينذر نجم الأهلي بحجب صفحته

ضابط بالمعاش.. المتهم بالتعدي على السائق في واقعة "الفردوس": استفزني

ابنة سيد القمني في تعليق صادم على وفاة الحويني: الحمد لله الذي قطع أنفاسك!

شاهد.. رجل أعمال سعودي يبني مسجدًا باسم عامل مصري لديه

سامية تطلب خلع كريم: فاتح عربيته للمتعة والابتزاز

رموها في المصرف.. مقـ.ـتل فتاة على يد طليقها ووالده العجوز بالغربية

أكثر من 350 شهيدًا في غزة.. وجيش الاحتلال: القادم أسوأ

حلا شيحة تفاجئ الجميع بالحجاب.. سر "رؤية يوم القيامة"

Capture
ا
الثلاثاء، 18-03-2025 01:26 م

 

 

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً واسعاً بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورًا جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

 

وفي تعليقها على الصور، وجهت شيحة رسالة شكر لمتابعيها قائلة: "والله متشكرة جدا لكلامكم واصلي جدا وفهماكم جدا، وطبعا بحب الحجاب جدا لأني بحب القرآن جدًا وفاهمته وفاهمة معانيه". وأضافت أنها عندما كانت في سن الـ23، رأت "رؤيا يوم القيامة"، وبعدها قررت قراءة القرآن لأول مرة في حياتها، وهو ما ساعدها على فهم معانيه بوضوح.

وأكملت: "كل حاجه في القرآن كلام ربنا واضحة وضوح الشمس، وكل الأحداث اللي حوالينا خليتني أحس إن كلنا عندنا مسئولية وأول مسئولية أننا نصلح نفسنا الأول".

 
لمشاهدة الصور اضغط هنا

إقرأ ايضا

Capture

طلب هذا الأمر ومات.. أخر ما طلبه "الحويني" في أخر لحظاته

images

النيابة تقرر عرض طالبة اعتدى عليها مدير المدرسة على الطب الشرعي

645

الأعلى للإعلام يعاقب صدى البلد والنهار والشمس وينذر نجم الأهلي بحجب صفحته

أخبار متعلقة

4o02d3ljxldeynk1dupp

فنانة شهيرة: محمد حسين يعقوب طلبني للزواج ورفضت(فيديو)

Capture

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب في رمضان

faridarte

رد قوي من الشيخ أحمد خليل على فريدة الشوباشي

867231993754202503050222162216

رنا سماحة: عايزه واحد يكون أرجل مني

546627_0

طارق لطفي يثير الجدل بسبب حجاب زوجته

Capture

شاهد.. الفنانة وعد تكشف السبب الحقيقي لارتدائها الحجاب