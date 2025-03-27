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صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

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الخميس، 27-03-2025 01:38 م

 

نُقلت الفنانة إيناس النجار إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها في غيبوبة، وذلك وفقًا لما أعلنته الفنانة منة جلال عبر حسابها على "فيسبوك".

وعبّرت منة جلال عن قلقها البالغ على حالة إيناس النجار الصحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها في هذه الأوقات الصعبة.

وكتبت في منشورها: "رجاءً، لا تبخلوا بالدعاء لصديقتي العزيزة الفنانة إيناس النجار، فهي بحاجة ماسة للدعوات، حيث ترقد حاليًا في العناية المركزة في حالة غيبوبة".

يُذكر أن إيناس النجار كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "الحلانجي"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وتدور أحداث العمل حول نجار يعمل محتالًا محترفًا لحساب مجموعة متورطة في أنشطة غير قانونية، إلا أن الأمور تنقلب عليه، ليجد نفسه ضحية لمؤامرة تُدخله السجن، حيث يبدأ رحلة جديدة لاستعادة حياته والانتقام ممن تسببوا في سقوطه.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، بينهم محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، ومحمد لطفي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.


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