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"طلقتني ليه؟".. نجوى فؤاد تفاجئ لطفي لبيب أمام الجميع (فيديو)

الأحد، 07-07-2024 01:32 م


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للفنانة نجوى فؤاد والفنان لطفي لبيب خلال لقائهما بإحدى المناسبات الفنية.

ومازحت نجوى فؤاد لطفي لبيب قائلة: "أنت واحشني طلقتني ليه؟ أنا عملتلك إيه".

وتابعت نجوى حديثها "ألف سلامة عليك، بقالي سنتين مشفتكش واشتغلنا مع بعض في أعمال كتير".

وسأل لطفي لبيب، نجوى فؤاد عن صحتها، لترد عليه: "صحتي بقت زي صحتك بقينا زي بعض يا لطفي".

وروى لطفي لبيب موقفا قديما جمعه مع نجوى فؤاد في أحد الأعمال، وقال: "نجوى خدت مني فيلم وادتني فلوس، ولما الرقابة رفضت الفيلم قولتلها معيش فلوس أرجعهم قالتلي مش عايزاهم".

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