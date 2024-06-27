شاهد.. راغب علامة يضع معجبة في موقف محرج بحضن حميمي أثناء رقصها





ظهر الفنان راغب علامة، في مقطع فيديو مثير تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا بشكل مكثف.

وفي مقطع الفيديو، صعدت معجبة على مسرح حفل راغب علامة، لتقوم بوصلة رقص على أغانيه وسط تفاعل الجمهور.

وخلال الفيديو، قام راغب علامة، باحتضان المعجبة وهي ترقص معه على المسرح، ما جعلها تشعر بالخجل وضحكت وواصلت الرقص معه.

وفي شهر مايو الماضي، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.