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فنان شهير يصدم الجميع بأمنيته أن يموت بشكل مفاجئ

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الأحد، 30-06-2024 10:13 ص

 

صدم الفنان إدوارد، جمهوره بعدما تمنى أن يموت بشكل مفاجئ، دون أن يسبب أية معاناة لأبنائه ومن حوله، متساءلا عما إذا كانت هذه الأمنية جائزة أم لا.

 

وخلال لقاء تلفزيوني، تحدث إدوارد مؤكدا أن هناك أمرا لا يعرف إن كان صحيحا أم خاطئا، مشيرا إلى أنه يتمنى في المستقبل حينما يتقدم به العمر، أن يموت بشكل مفاجئ.

 

حيث أعلن عن كونه يرغب في ألا يسبب أي أذى أو متاعب لأولاده، لذلك يرغب في الموت بشكل مفاجئ، ولكنه تساءل عما إذا كان هذا الأمر يجوز له أن يطلبه من الله أم لا، مطالبا الجميع بالإجابة عن هذا الأمر.

ليطرح سؤالا عما إذا كانت أمنيته في الموت بشكل مفاجئ على سريره، حينما يخلد إلى النوم، دون أن يسبب أي أذى لمن حوله، هل يعد ذلك أمرا مقبولا أم لا. وأوضح بعدها إدوارد أنه يرى الأمر إذا تحقق بمثابة نعمة من عند الله.

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