فنان شهير يصدم الجميع بأمنيته أن يموت بشكل مفاجئ





صدم الفنان إدوارد، جمهوره بعدما تمنى أن يموت بشكل مفاجئ، دون أن يسبب أية معاناة لأبنائه ومن حوله، متساءلا عما إذا كانت هذه الأمنية جائزة أم لا.

وخلال لقاء تلفزيوني، تحدث إدوارد مؤكدا أن هناك أمرا لا يعرف إن كان صحيحا أم خاطئا، مشيرا إلى أنه يتمنى في المستقبل حينما يتقدم به العمر، أن يموت بشكل مفاجئ.

حيث أعلن عن كونه يرغب في ألا يسبب أي أذى أو متاعب لأولاده، لذلك يرغب في الموت بشكل مفاجئ، ولكنه تساءل عما إذا كان هذا الأمر يجوز له أن يطلبه من الله أم لا، مطالبا الجميع بالإجابة عن هذا الأمر.