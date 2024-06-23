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صدمة.. إصابة كندة علوش بالسرطان

علوش
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الأحد، 23-06-2024 10:40 ص

 

كشفت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وذلك فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت كندة علوش أن عمرو يوسف هو السبب فى اكتشاف المرض، وذلك بعد إصراره على الذهاب للدكتور وعمل التحاليل اللازمة بعد مشاهدته للالام التى أتعرض لها قبل اكتشاف المرض.

وصرحت كندة علوش أن بعد ذهابها للدكتور وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة واكتشاف المرض كان هناك دور كبير لعمرو يوسف والذى أصر على الذهاب للدكتور الذى كان يتولى مهمة علاج والده والذى كان يعالج من نفس المرض.

وتابعت قائلة: وبالفعل كان أهم شىء فى رحلة علاجي من هذا المرض هو الهدوء والاستقرار على الطبيب المعالج ولازالت حتى الآن أتلقى علاج بجلسات الكيماوي والإشعاع.

تفاصيل إصابة كندة علوش بالسرطان

 كشفت النجمة كندة علوش إصابتها بمرض سرطان الثدي ، خلال العامين الماضيين ، وهو ما تسبب في اختفائها بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية .

وأوضحت كندة علوش في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ، أنها أخفت خبر إصابتها بالمرض الخبيث عن الجميع ماعدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها.

ولفتت إلى أنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها ، وأشارت أنها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض بشهر واحد ، اكتشفت إصابة والدتها هي الأخرى بنفس المرض، وهو سرطان الثدي ، وذلك خلال تلقي كندة علوش جلسات الكيماوي ، حتى فوجئت بتشخصيها بذات الأمر.

وقالت كندة خلال لقائها مع منى الشاذلي :" عمري ما قولت ليه يارب .. وحسيت ان ربنا بيوصلي رسالة اني اهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي ".

 

 

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