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بعد زواج لفترة قصيرة.. فنانة شهيرة تعلن طلاقها

شذى
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الأحد، 23-06-2024 12:18 م


أعلنت المطربة شذى، طلاقها بشكل مفاجىء بعد زواج استمرّ لفترة قصيرة على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وعلقت "شذى" على خبر انفصالها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها حياة سعيدة، وطالبها بمزيد من الأعمال الفنية.

يذكر أن شذى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعددًا من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

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