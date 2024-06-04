شقيقة رشدي أباظة: الخمور كانت في كل البيوت وأخي كان بيشربها زي كل الفنانين

أكدت منيرة أباظة ، شقيقه الفنان رشدي أباظة ان شقيقها كان يشرب الخمر مثله مثل العديد من النجوم في ذلك الوقت .

وقالت منيرة أباظة :" شقيقي كان يشرب الخمر مثله مثل معظم الفنانين في ذلك الوقت ، ولكن لماذا يركزون مع شقيقي أنه يشرب الخمر ويطلقون عليه خمورجي وهذا شئ يزعجني ".

تابعت :" أنا لم أقصد أن البيوت كانت مثل البارات بالمعني الحرفي ولكن اقصد ان كل بيت كان به مكان صغير مثل الكومدينو به خمور ".

وأقيمت مساء أمس ندوة احتفالية مئوية ميلاد الفنانة سامية جمال وذلك ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 50 والمقام حاليا بدار الأوبرا.

وحرصت على الحضور السيدة "منيرة أباظة" الأخت الصغرى للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة.

وحمل شعار المهرجان لهذا العام شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين".

والفنان حسين فهمي هو ضيف شرف المهرجان لهذا العام، وعبر عن سعادته بذلك خلال القاء كلمته علي المسرح.

وقررت إدارة المهرجان تكريم عددًا من روادها من خلال الاحتفال بمرور 100 عام على ميلادهم.

‏‎وهم الفنانة سامية جمال والفنان عبد المنعم إبراهيم، والمخرج والفنان فؤاد المهندس، وسيكون الاحتفال بالمئوية له شكل جديد ومختلف من خلال نقاشات، وتوقيع عددًا من الكتب التي تحدثت عن حياة هؤلاء النجوم.

‏‎وفي رابع أيام المهرجان – الثلاثاء 4 يونيو- يتم الاحتفال بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم، بحضور نجلتيه سمية وسهير عبد المنعم إبراهيم، وحفيدته مريم ووالدها الفنان الكبير صبري عبد المنعم، والناقد السينمائي محمود عبد الشكور مع توقيع لكتابه "وجوه لا تنسي" الصادر عن دار الشروق، والذي تحدث فيه عن الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم.

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