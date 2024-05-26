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حرب كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد بعد "شكلها الجديد"

فجر وش
ا
الأحد، 26-05-2024 01:11 م


ظهرت الفنانة شيماء سيف في مقابلة تليفزيونية مؤخرًا، وتفاجأ الجمهور بشكلها خاصة بعد إعلانها عن إجراء عملية تكميم معدة وتعرضت بعدها للعديد من الانتقادات وخاصة منشور من الإعلامية الكويتية  فجر السعيد التي دفعتها للرد عبر فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

شيماء سيف ترد على انتقاد فجر السعيد

ونشرت الفنانة شيماء سيف  فيديو لها على  عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت عليه قائلة: الإفيهات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش.. واخدالي بالك ياصفرا تعالي اشربي شاي عشان أنا مقاطعة.

ونشرت الإعلامية الكويتية  فجر السعيد ردا على الفيديو الذي نشرته الفنانة شيماء سيف وذلك بمشاركاتها صورة لشيماء سيف من الفيديو وعلقت عليها قائلة: شيماء سيف تصف من انتقدت ثقل دمها بأنها صفرا، وبما إني المقصوده فممكن تغيري اللون الأصفر لإني ما أحب نادي القادسية وبالذات بعدما أغلقوا كشافات النادي على جمهور نادي الكويت الذي يحتفل بفوز فريقه بالدوري الممتاز، خليها بيضا لأني كويتاويه وزملكاوية ولوني أبيض والصفار شوفي غيري اعطيه هالصفه واعتقد إنتي أقرب مني لهم فالألوان تتقارب مهو بعدين أجي أشرب شاي فين بالضبط ولو نخليها قوة سيعم الفرح والسرور.

انتقاد فجر السعيد لشيماء سيف

وبدأت الأزمة بانتقاد الإعلامية الكويتية  فجر السعيد بنشرها صورة لـ شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وعلقت قائلة: شيماء سيف ضعفت وبقا دمها تقيل.

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