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شاهد كيف أصبحت شيماء سيف بعد فقدان 50 كيلو من وزنها

ش
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الأحد، 26-05-2024 01:06 م


أثارت الفنانة شيماء سيف، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد فقدها 50 كيلو من وزنها بعد إجرائها عملية تكميم المعدة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالة "شيماء" بعد خسارة وزنها، كالتالي: "كده قمر وكده قمرين" ، "كنتي قمر وصرتي شمس منورة" ، "جميلة يا شيمو" ، "أحلى خطوة تسويها" ، "مع اني بموت في شكلك كده بس فرحانة انك عملتيها برافو يا شوشو يا قمر بنحبك في كل حالاتك" ، "خست.. خطوة عظيمة وشجاعة".

ومن بين التعليقات الأخرى: "عقبال ويزو" ، "جميلة الجميلات" ، "هتبقى واحدة تانية لأنها حلوة وقمر وعلشان صحتها" ، "جميلة يا شيمو" ، "أخيرا سويتي تكميم" ، "برافو بقيتي جميلة أوي ربنا معاكي" ، "أيوة كده إرجعي لوزنك".

وكانت شيماء سيف، قالت ببرنامج "كلام الناس" مع الاعلامية ياسمين عز: "بتخسي تدريجي بس أول فترة بتنزلي 20 كيلو فجأة بعد العملية وبعد كده بتنزلي كل شهر 6 كيلو ودي حاجة مفرحة جدًا وبتقعدي تبصي على الميزان وتقولي ده أنا، ونزلت لحد دلوقتي 50 كيلو وراضية عن شكلي جدًا".

 

وتابعت: "كان نفسي أوقف على كدة وأكتر حاجة مبسوطة منها بعد العملية أني بقيت بركع وأنا بصلي، وكنت بصلي على كرسي زي الناس الكبار ومبقتش مصدقة نفسي".

 

وأوضحت شيماء سيف: "دي حاجة حلوة أوي وحاجة صحية ويا رب إن شاء الله يديم علينا كلنا الصحة، وأنا شكلي اللي بره ده مش فارق لي في أي حاجة، ولا كان فارق لي في الأول ولا دلوقتي وأنا كان فارق لي في الأول أني كويسة وسليمة".

 

وأضافت: "لما خوضت التجربة دي أخدت مميزات أكتر بقيت خفيفة بتمشي بتروحي إنما كشكل بره أنا شايفة نفسي هي هي، وبتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة بتخض وزمان مكنتش بشوف نفسي كده، وكنت بشوف نفسي زمان قمر".



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