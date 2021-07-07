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حبس جمال الساير بعد إهانة الذات الأميرية في الكويت

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جمال الساير
Native
الأربعاء، 07-07-2021 07:35 م

صدرت النيابة العامة الكويتي قرارا  بحبس الشاعر جمال الساير لمدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي بعد إحالته من قبل جهاز أمن الدولة.
وطالبت النيابة العامة الكويتية بإستكمال التحريات التكميلية عن القضية التي أحيل بشأنها.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية والتي نقلت عن مصدر  مطلع  ان النيابة العامة الكويتية  حققت ولليوم الثاني على التوالي مع الساير، ووجهت إليه تهمة أمن دولة بشأن العيب بالذات الأميرية، حيث أنكرها الساير جملة وتفصيلاً.
وقال الساير خلال أقواله انه لم يقصد العيب بالذات الأميرية او ارتكاب اي مخالفة قانونية لا من قريب او بعيد.
وفي سياق اخر؛ كانت محكمة كويتية، الثلاثاء، اصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق رجل أقدم على قتل أم بعد خطفها في وضح النهار أمام طفلتيها في أبريل الماضي.
وذلك في قضية أثارت صدمة كبيرة في الشارع الكويتي حيث دفع مقتل الكويتية فرح حمزة أكبر (32 عاما) نساء في البلد الخليجي إلى تنظيم تظاهرات منددة بالعنف ضد المرأة ومطالبة السلطات بالتحرك لحمايتهن خصوصا أن الضحية كانت تقدمت بشكاوى عدّة ضد قاتلها.
وخطف القاتل المرأة الشابة بينما كانت برفقة طفلتيها وشقيقتها في سيارتها، وهو لا يمت لها بأي صلة قربى، ثم قام بقتلها طعنا.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم، وقال محامي عائلة الضحية عبد المحسن القطان لوكالة الأنباء الفرنسية: "نتمنى تأييد (الحكم) وتنفيذه حتى يطمئن بال العائلة".
 

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