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سجن فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة «الاستعباد الجنسي»

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الخميس، 01-07-2021 03:17 م

حكمت المحكمة الفدرالية في بروكلين على الممثلة الأميركية أليسون ماك، بالسجن 3 سنوات لمشاركتها في منظمة هرمية للاستعباد الجنسي.
وأتت هذه العقوبة مخففة بسبب تعاونها مع السلطات الأمنية، إذ ينص القانون بالسجن ما بين 14 و17 عاما ونصف العام.
وكانت إتُهمت أليسون بـ "الابتزاز وتشكيل عصابة من الأشرار"، وتعاونت أليسون ماك مع فريق المدعي العام الفدرالي في بروكلين حيث أعطتهم معلومات عن منظمة الاستعباد الجنسي "دي أو أس" ومؤسسها كيث رانييري، وكشفت لهم عن تسجيلات لمحادثات معه ذات أهمية كبرى للإدعاء.
وكشفت التسجيلات أن كيث الملقب بـ"فانغارد" كان يطبع الأحرف الأولى من اسم رانييري بقلم حارق للجلد.
نشير إلى أن أليسون ماك قدمت إعتذاراً للضحايا خلال جلسة المحاكمة، وصرّحت أنها تشعر بالألم والشعور بالذنب، قائلة: "أخجل من طريقة تصرفي".


 

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