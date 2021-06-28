الإثنين، 28-06-2021
10:13 م
بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت
،
بسبب فيديو نشره وافد
مصري، سخر فيه من الطقس، تحركت الجهات الأمنية وألقت القبض
عليه.
وفي أول رد رسمي من السلطات الكويت
ية، أصدر الإعلام
الأمني في وزارة الداخلية بالكويت
، بيانًا يفيد بإلقاء قوات الأمن القبض على مصري بتهمة
الإساءة إلى دولة الكويت
، في المقطع الفيديو الذي نشره عبر مواقع التواصل
الاجتماعي.
وقال الإعلام الأمني، في بيان مقتضب: «ضبط صاحب المقطع المسيء
إلى دولة الكويت
وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه».
وكان الوافد
المصري نشر فيديو وهو يقود سيارة ويبدي استياءه
من عاصفة غبارية في الكويت
بطريقة ساخرة مستخدما كلمات بذيئة، حسب وصف النشطاء على
مواقع التواصل.