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قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

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السبت، 26-06-2021 09:01 م

أعلنت السلطات الصحية في الكويت السماح بدخول الوافدين  الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا "كوفيد-19"، اعتبارا من أول أغسطس.
وأصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قرارا بشأن السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد اعتبارا من أغسطس المقبل، بشرط الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت.
وجاء في القرار "يُسمح لغير الكويتيين بالدخول الى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات: فايزر ـ استرازينيكا ـ موديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون".
ويدخل القرار الكويتي حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 شرط إجراء فحصي PCR الأول قبول الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بكورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.
ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص PCR تؤكد الخلو من الإصابة بفيروس كورونا أثناء فترة الحجر، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
ونص القرار على عدم  السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت.

وبحسب الصحيفة، يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، إضافة إلى الحوامل بشرط حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من وزارة الصحة.

كما يسمح القرار للحاصلين على لقاح كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى صالات المطاعم والمقاهي، الأندية الصحية، المجمعات التجارية الكبرى، وذلك  اعتبارا من الأحد الموافق 27/6/2021.
 

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