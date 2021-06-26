قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

السبت، 26-06-2021
09:01 م
أعلنت السلطات الصحية في
الكويت
السماح بدخول الوافدين
الحاصلين على
جرعتي لقاح كورونا
"كوفيد-19"، اعتبارا من أول أغسطس.
وأصدر وزير الصحة الكويت
ي
الشيخ باسل الصباح قرار
ا بشأن السماح لغير الكويت
يين بالدخول إلى البلاد اعتبارا من
أغسطس المقبل، بشرط الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
المعتمد لدى
الكويت
.
وجاء في القرار
"يُسمح
لغير الكويت
يين بالدخول الى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لڤيروس
كورونا
والمعتمد لدى الكويت
والمنتج من شركات: فايزر ـ استرازينيكا ـ موديرنا أو جرعة
واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون".
ويدخل القرار الكويت
ي حيز
التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 شرط إجراء فحصي PCR الأول قبول الوصول
بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بكورونا
، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد
لسبعة أيام بعد الوصول.
ويمكن إنهاء الحجر قبل
ذلك في حال ظهور نتيجة فحص PCR تؤكد الخلو من الإصابة بفيروس كورونا
أثناء فترة
الحجر، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويت
ية.
ونص القرار
على عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم
يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا
والمعتمد لدى الكويت
.
وبحسب الصحيفة، يستثنى
من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة
من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، إضافة إلى الحوامل
بشرط حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من وزارة الصحة.
كما يسمح القرار
للحاصلين
على لقاح كورونا
والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى صالات المطاعم والمقاهي،
الأندية الصحية، المجمعات التجارية الكبرى، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 27/6/2021.