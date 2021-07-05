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بالصور.. حقيقة ذوبان السيارات في السعودية والكويت من شدة الحرارة

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Native
الإثنين، 05-07-2021 04:01 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارات وقد تعرضت أجزاء منها للذوبان، زاعمين أنها في السعودية والكويت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت في الكويت إلى 65 درجة مئوية.
وبالبحث والتقصي عن حقيقة ذوبان السيارات في الكويت من شدة الحر، تبين صحة الصور لكن عدم صحة مكانها، بل ترجع إلى حادث حريق ضخم في ولاية أريزونا الأمريكية منذ عام 2018.
تظهر في الصور سيارتين متفحمتين وقد ذاب الهيكل الخارجي لهما، وهو ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حادث وقع في الكويت والسعودية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
انتشرت الصور على نطاق واسع مع تعليقات مصدومة وتساؤلات عن حقيقة ما يحدث في السعودية الكويت، وهل ارتفعت درجات الحرارة إلى هذا الحد بالفعل، لكن بالبحث تبين عدم صحة الأنباء المزعومة.




 

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