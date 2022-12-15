نهاية بشعة.. مات أثناء ممارسة الشذوذ في الجيزة





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا أفاد العثور على جثة رجل داخل بطانية في وسط الشارع بمنطقة العمرانية.

وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية الشخص، وعلى الفور شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف كواليس الحادث.

وتبين من الانتقال والمعاينة، أن الجثة لرجل خمسيني ولا يوجد بها ثمة إصابات، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وأخطرت جهات التحقيق للبدء في فحص وتشريح الجثة وبيان مدى وجود آثار خنق أو حقن أدت إلى الوفاة.

وتعرفت الأجهزة الأمنية في الجيزة على هوية المتوفي، وأجرت عمليات فحص لدائرة علاقاته، كما تم فحص كافة كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط العثور على جثة الرجل الخمسيني، حتى تمكنت فرق مباحث الجيزة من كشف لغز الواقعة.

ونجحت فرق الإدارة العامة لمباحث الجيزة في التوصل إلى تفاصيل الواقعة، حيث تبين من فحص الجثمان لتعرضه لأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورية الدموية، كما شرحت التحريات أن المتوفي على علاقة غير شرعية بشاب.

ونجحت فرق مباحث العمرانية في ضبط الشاب وبمواجهته تبين إقامته علاقة شذوذ مع المتوفي وأنه أثناء ذلك أصيب الأخير بأزمة قلبية أودت بحياته، فقام الشاب بالاتصال بشقيقه للحضور ومساعدته للتخلص من الجثة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام الشاب بمعاونة شقيقه بلف جثمان الخمسيني في بطانية ثم حمله وإلقائه في الشارع مكان العثور عليه، وتركوه وغادروا مسرح العثور على الجثمان.

واعترف الشاب أمام فرق المباحث بوجود علاقة شذوذ بينه وبين المتوفى، وأنه حضر إليه لإقامة العلاقة إلا أنه توفى فجأة، فقام الشاب بالاتصال بشقيقه ولف الجثمان في بطانية والتخلص منه في مكان العثور عليه.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأمرت النيابة العامة في الجيزة بالتصريح بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.