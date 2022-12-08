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مفاجأة بعد الكشف عن هوية قاتل محامي كرداسة داخل مكتبه بالرصاص

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المحامي الضحية
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الخميس، 08-12-2022 12:10 م
أمرت النيابة العامة بكرداسة، بالتصريح بدفن جثة "بنداري حمدي"، محامي كرداسة، بعد قتله على يد مجهول بطلقتان في الصدر داخل مكتبه في كرداسة.

واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليه وأكد ان المتهم من نفس قريتهم وسابق اتهامه في عدد من القضايا، ويدعى "محمد فرحات إبراهيم"، وأضاف بأن المتهم عقب ارتكابه لجريمته فر هاربا.
فيما تمكنت قوات الأمن من القبض على الجاني بعد أقل من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.
والد الضحية أكد أنه استطاع التعرف على المتهم من كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان "الواد ده متهم وابني المحامي بتاعه"، مكملا: "ابني عنده طفلين يوسف ومنى، ومراته حامل".

وكشفت المعاينة لموقع الحادث ومناظرة الجثة عن إصابة المجني عليه بطلقات في الصدر وأنحاء متفرقة بالجسم، كما تبين من المعاينة لمحيط الحادث وجود طلقتان في الصدر و5 طلقات في الحائط، تم نقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتم التحفظ على فوارغ الطلقات المتواجده بمحيط الحادث وأيضا تم التحفظ على أجهزة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تمهيدا لتفريغها .

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة قتيل بمنطقة أبو رواش دائرة مركز كرداسة،وبانتقال العقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، والمقدم هاني عماد رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد أحمد فايز إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

ومن خلال الفحص لموقع الحادث تبين العثور على جثة محامي يدعى "بنداري" 36 عاما، قتل برصاص سلاح ناري بالقرب من شركة الكهرباء في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود الذين أكدوا أن المتهم كان يرتدي ثوب أصفر اللون على دراجة نارية، وسدد طلقات نارية في صدر الضحية وفر هاربًا.
 

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