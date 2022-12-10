الشرطة اقتحمت غرفة العمليات.. طبيب كرداسة يطعم الكلاب «أجنة» الإجهاض

السبت، 10-12-2022
02:54 م
شهدت محافظة الجيزة جريمة بشعة كشفت عنها أجهزة الأمن عندما داهمت مركزاً للإجهاض
في منطقة كرداسة.
وألقت الشرطة
القبض على طبيب وخمسة من مساعديه بتهمة إدارة
مركز للإجهاض
.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن الطبيب كان يجري عملية إجهاض
لطالبة في أثناء القبض عليه، وكانت أسرتها بانتظارها أمام غرفة العمليات.
وأشارت إلى رصد عدد من السيدات مع أزواجهن أمام المركز، في
انتظار دورهن لإجراء عمليات إجهاض
.
وكانت الصدمة عندما عَثَر رجال الأمن على برميل يستخدمه الطبيب
المتهم في حرق الأجنة
، فيما كان يلقي بقايا الأجنة
طعاماً للكلاب
الضالة.