بعد ساعات.. تطبيق التوقيت الصيفي.. رجع ساعتك 60 دقيقة

الأربعاء، 25-10-2023
10:46 ص
يبحث الكثير عن موعد تغيير الساعة وبدء العمل بـ التوقيت الشتوي
، ومتى ينتهي التوقيت الصيفي
رسميا والذب بدأ تفعيله في إبريل الماضي، بتقديم الساعة 60 دقيقة.
انتهاء التوقيت الصيفي
وخلال ساعات من الآن هناك بشرى سارة لمحبي الشتاء والتوقيت الشتوي
إذ ينتهى التوقيت الصيفي
رسميا خلال ساعات من الآن، وفقا لقرر الحكومة، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر ليبدأ تغيير الساعة رسميا خلال ساعات.
نغير الساعة الخميس ولا الجمعة؟
ويحتار الكثير من القراء حول تغيير الساعة الخميس ولا الجمعة؟ ، أي سيتم تغيير الساعة 12 منتصف ليل الخميس أم 12 منتصف ليل الجمعة.
والجواب أنه سيتم تحرّيك عقرب الساعة للخلف 60 دقيقة لتصبح 11 مساءً بدلًا من 12 صباحًا، غدا الخميس أي منتصف ليل الخميس غدا.
موعد التوقيت الشتوي
سيعود التوقيت الشتوي
26 أكتوبر الجاري، وذلك في الساعة 23:59 أس 12 ليل الخميس بداية أول دقيقة في يوم الجمعة، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
رسميا.
التوقيت الشتوي
وقررت الحكومة فى شهر أبريل، بدء تطبيق التوقيت الصيفي
في مصر
مع آخر جمعة من شهر أبريل، حتى يوم الخميس الأخي من شهر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي
تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.