الجمعة 27 أكتوبر 2023
توقيت مصر 22:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات القادمة

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

بعد ساعات.. تطبيق التوقيت الصيفي.. رجع ساعتك 60 دقيقة

IMG-20231025-WA0015
ساعة
الأربعاء، 25-10-2023 10:46 ص


يبحث الكثير عن موعد تغيير الساعة وبدء العمل بـ التوقيت الشتوي ، ومتى ينتهي التوقيت الصيفي رسميا والذب بدأ تفعيله في إبريل الماضي، بتقديم الساعة 60 دقيقة.
انتهاء التوقيت الصيفي
وخلال ساعات من الآن هناك بشرى سارة لمحبي الشتاء والتوقيت الشتوي إذ ينتهى التوقيت الصيفي رسميا خلال ساعات من الآن، وفقا لقرر الحكومة، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر ليبدأ تغيير الساعة رسميا خلال ساعات.
نغير الساعة الخميس ولا الجمعة؟
ويحتار الكثير من القراء حول تغيير الساعة الخميس ولا الجمعة؟ ، أي سيتم تغيير الساعة 12 منتصف ليل الخميس أم 12 منتصف ليل الجمعة.
والجواب أنه سيتم تحرّيك عقرب الساعة للخلف  60 دقيقة لتصبح 11 مساءً بدلًا من 12 صباحًا، غدا الخميس أي منتصف ليل الخميس غدا.
موعد التوقيت الشتوي
سيعود التوقيت الشتوي 26 أكتوبر الجاري، وذلك في الساعة 23:59 أس 12 ليل الخميس بداية أول دقيقة في يوم الجمعة، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميا.
التوقيت الشتوي
وقررت الحكومة فى شهر أبريل، بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر أبريل، حتى يوم الخميس الأخي  من شهر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

إقرأ ايضا

IMG-20231026-WA0017

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

IMG-20231026-WA0012

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

IMG-20231026-WA0022

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

أخبار متعلقة

IMG-20231023-WA0012

انقطاع الكهرباء عن بورسعيد بالكامل وإصابة 4 أشخاص.. ماذا حدث؟

9876

أول تعليق من الرئاسة على مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

download (1)

مفاجأة غير متوقعة في "قمة القاهرة للسلام" تمنع صدور بيان ختامي

images (5)

بعد المقاطعة.. خطوة مفاجئة من ماكدونالدز مصر بشأن فلسطين

IMG-20231016-WA0018

فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة

IMG-20230926-WA0022

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا