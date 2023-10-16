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بعد المقاطعة.. خطوة مفاجئة من ماكدونالدز مصر بشأن فلسطين

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ماكدونالدز
الإثنين، 16-10-2023 12:16 م

كشفت شركة ماكدونالدز مصر عن تعاطفها الإنساني مع أحوال الأسر الفلسطينية المتضررين إثر القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الشركة عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه مصري للمشاركة في مبادرات الإغاثة تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عنهم.
كما أعلنت شركة ماكدونالدز مصر أنه سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصري توفير المواد الغذائية.
وأكدت ماكدونالدز مصر أنها شركة مصرية 100%. وقد حرصت الشركة على مدار ما يقرب من 30 عامًا على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد المصري.
كما أكدت الشركة أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر ولا علاقة لها مطلقا بما يقوم به وكلاء آخرون في بلاد أخرى.

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