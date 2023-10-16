بعد المقاطعة.. خطوة مفاجئة من ماكدونالدز مصر بشأن فلسطين

الإثنين، 16-10-2023
12:16 م
كشفت شركة ماكدونالدز مصر
عن تعاطفها الإنساني مع أحوال الأسر الفلسطين
ية المتضررين إثر القصف الإسرائيلي.
وأعلنت الشركة عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه مصر
ي للمشاركة في مبادرات الإغاثة تماشيًا مع جهود الحكومة المصر
ية لتخفيف الأعباء عنهم.
كما أعلنت شركة ماكدونالدز مصر
أنه سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر
الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصر
ي توفير المواد الغذائية.
وأكدت ماكدونالدز مصر
أنها شركة مصر
ية 100%. وقد حرصت الشركة على مدار ما يقرب من 30 عامًا على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد المصر
ي.
كما أكدت الشركة أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر
ولا علاقة لها مطلقا بما يقوم به وكلاء آخرون في بلاد أخرى.