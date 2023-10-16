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فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة

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معبر رفح
الإثنين، 16-10-2023 09:45 ص

قالت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، إنه وفقا لتقارير إعلامية سيتم فتح معبر رفح في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 16 أكتوبر.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن الوضع في معبر رفح مازال غير مستقر وغير قابل للتنبؤ به، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبر المعبر أو لا.

ونصحت السفارة الأمريكية المسافرين من رعاياها بالاقتراب من معبر رفح صباح اليوم إذا كان الوضع آمنا، لافته إلى أن المعبر سيفتح لفترة محدودة.

وأفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات اليوم الإثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.

وأضاف المصدر الأمني لـ ABC News، أن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.

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