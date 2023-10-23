انقطاع الكهرباء عن بورسعيد بالكامل وإصابة 4 أشخاص.. ماذا حدث؟

الإثنين، 23-10-2023
10:46 ص
قال مصدر مسؤول بالشركة المصر
ية لنقل الكهرباء، إن عطلًا طارئًا بمحطة محولات الرسوة، جهد ٢٢٠ك.ف.أ، نتج عنه انقطاع الكهرباء
بالكامل على محافظة بورسعيد
.
وأضاف المصدر،- حسيب مصر
اوي- ، أمس الأحد، أن العطل الطارئ نتج عن حدوث خلل بأحد المحولات الموجود داخل المحطة، أثناء قيام الفنيين بعمل صيانة لإحدى الخلايا بالخطوط والمفاتيح؛ مما تسبب في إصابة ٤ فنيين بالمحطة إصابات بالغة حتى الآن، منهم إصابة خطيرة و٣ إصابات مستقرة؛ وتم تحويلهم إلى أحد المستشفيات ببورسعيد
.
وأكد المصدر أنه أثناء خضوع المحطة لأعمال صيانة حدثت الواقعة؛ مما تسبب في احتراق المحول وحدوث تلفيات بسيطة داخل المحطة.