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بعد القبض عليها.. عقوبة تالا صفوان المتعلقة بالإيحاءات الجنسية في السعودية

تالا-صفوان
تالا صفوان
Native
Teads
الأربعاء، 27-07-2022 08:53 ص


يسأل البعض عن العقوبة التي تنتظر الفتاة المصرية المقيمة في السعودية تالا صفوان، بعد القبض عليها لظهورها في بث بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن تالا صفوان، المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، قد تتعرض للسجن والغرامة.

كما يتوقع المراقبون صدور  قرارا بإغلاق حسابات تالا صفوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والترحيل من المملكة.

وحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، يجوز للقضاء الحكم بإغلاق حسابات مواقع التواصل بشكل مؤقت أو نهائي.

وفي وقت سابق، قال قانونيون لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن عقوبة الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة 3 ملايين ريال.
كما يمكن أن يعاقب المتهم بالسجن والغرامة معا، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.

وتدخل الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء ضمن مفهوم التحرش المجرم قانونا، والذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة.

وكانت شرطة الرياض أعلنت إيقاف المقيمة المصرية تالا صفوان على خلفية بث مباشر تتحدث مع أخرى "بمضامين وإيحاءات جنسية"، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

واشتهرت تالا صفوان على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تملك عدد كبيرا من المتابعين على "تيك توك" و"يوتيوب"، وذكرت تقارير إعلامية أنها من مواليد مدينة جدة عام 2002.
 

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