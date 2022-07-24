بعد الصيدلي.. بيان من نقابة الأطباء بشأن إطلاق النار على طبيب مصري بالسعودية

الأحد، 24-07-2022
11:16 ص
قالت نقابة أطباء مصر،
إنها تابعت قضية الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد والذي تم الاعتداء عليه من
قبل مواطن سعودي.
كان
"عبدالسلام" أصيب بثلاثة أعيرة نارية في صدره وكسر بذراعه نتيجة
الاعتداء عليه بآلة حادة، أثناء مباشرة الطبيب لعمله التابع لوزارة الصحة السعودية
حيث يعمل بمركز السموم وطبيباً شرعياً بمنطقة القصيم.
وفي بيان اليوم الأحد،
أكدت النقابة دعمها لجهود مؤسسات الدولة المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الهجرة
ووزارة الخارجية في هذه القضية، مثمنة تعاون السلطات السعودية
والتي ألقت القبض
على الجاني.
وطالبت النقابة بتطبيق
القانون وسرعة إقرار العدالة نحو الجاني.
من جانبه، قال الدكتور
مصطفى هاشم عضو مجلس نقابة الأطباء
ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، إن القوى
البشرية هي أعظم أسلحة الشعوب، وجائحة كورونا أبرزت أهمية الفريق الطبي وفي قلبه
الأطباء، مما جعلت دول العالم تعمل على جذب الأطباء من جميع أنحاء العالم للعمل
بها.
وأضاف
"هاشم" أن مصر أولى بأبناءها وأحوج إلى أطباءها، لذا يجب على الحكومة
المصرية أن تضع خطة للاهتمام بالأطباء وتحسين أحوالهم للحد من هجرتهم وأيضاً لجذب
الأطباء المصريين بالخارج للعودة.
وأعلن مقرر لجنة
العلاقات الخارجية عن خط ساخن واتس رقم 01095111247 لتلقي النقابة شكاوى الأطباء
خارج مصر.