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فيديو مُخل.. السعودية تعلن ضبط فتاة مصرية بتهمة الفعل الفاضح.. من هي تالا صفوان؟

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تالا صفوان
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 02:36 م

أعلنت السلطات السعودية القبض على اليوتيوبر المصرية تالا صفوان، بعد ظهورها مؤخرا في مقطع فيديو، وهي تستخدم إيحاءات خادشة للحياء.
جاء ذلك خلال حديثها مع إحدى صديقاتها، حيث تعمدت توجيه عبارات تحمل إيحاءات خادشة للحياء، لصديقتها عبر البث المباشر، بالرغم من أنّ الفتاة اشتهرت بتقديم محتوى تفاعلي جذاب، بجانب المحتوى الترفيهي وتلك المقاطع موجهة إلى فئة الأطفال والمراهقين.

عقب الفيديو الذي نشرته تالا شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، هجومًا حادًا عليها بل وانتشر على تويتر هاشتاج يحمل اسم "تالا تسيء للمجتمع"


وبعد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض تالا صفوان، بتهمة استخدام إيحاءات خادشة للحياء خلال بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.
 وفي بيان رسمي قال حساب "الأمن العام" السعودي، إن تالا صفوان ظهرت في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف المواطنة المصرية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة السعودية.
وأكد الأمن العام السعودي أن الفيديو احتوى على مضامين وإيحاءات جنسية خادشة للآداب العامة.


تالا صفوان هي فتاة من أصول مصرية ولدت عام 2002 في مدينة جدة السعودية، وهي مقيمة في المملكة منذ ولادتها، وتمتلك عددًا من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقترب عدد متابعيها عبر حسابها على موقع "يوتيوب" من المليون المشترك.
 

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