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السعودية تُفرج عن جثمان الصيدلي المصري المقتول على يد امرأة

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الصيدلي
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الأحد، 17-07-2022 10:06 ص
أعلن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن النيابة السعودية أصدرت أمرا بالإفراج عن جثمان الصيدلي الشهيد أحمد حاتم، الذي توفي في حادث إطلاق نار بالمملكة العربية السعودية، وأنه جار متابعة إصدار شهادة الوفاة.

وأضاف «الشيخ»، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحن في انتظار تحديد موعد السفر، وسوف نوافي الجميع بموعد الوصول فور وصول معلومات جديدة إلينا، حتى يشارك جميع الراغبين في تشييع جثمان شهيد الصيادلة، وخالص العزاء لصيادلة مصر جميعا».

ونعت نقابة الصيادلة، في وقت سابق، الصيدلى أحمد حاتم ماضى، الذي وافته المنية، أثناء تأدية واجبه بمنطقة سكاكا، بالمملكة العربية السعودية، إثر إطلاق النار عليه من إحدى المواطنات السعوديات، حين رفض طلبها وإصرارها على صرف حقنة مضاد حيوى من الصيدلية بدون تذكره طبية، وذلك تنفيذا للقوانين المنظمة للعمل بالسعودية، بينما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة في الحال.

فيما تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بخالص التعازي لأسرة الشهيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأكدت ثقتها في الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.
 

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