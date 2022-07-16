فيديو كنتاكي يتصدر التريند في السعودية والكويت.. شاهد ما فعته كويتية مع عامل بالمطعم

السبت، 16-07-2022
11:02 ص
تصدر هاشتاج " فيديو كنتاكي
" الأكثر تداولًاعلى
موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية
والكويت
.
وجاء تصدر الهاشتاج التريند، بعد نشر فيديو لفتاة كويتية
تعتدي على موظف بأحد فروع مطعم كنتاكي بطريقة مهينة وتوجه له شتائم غير أخلاقية
على مرأى ومسمع من الجميع.
وعلى الرغم من عدم معرفة سبب ما قامت به الفتاة
الكويت
ية، إلا أن المغردين شنوا عليها هجومًا منتقدين ما قامت به وتلفظها بألفاظ
غير لائقة.
وأكد نشطاء في الكويت
تبرئهم من هذه الفتاة وأخلاقها،
مشيرين إلى أنها لا تمثل المرأة الكويت
ية.
يأتي هذا في الوقت الذي لم يظهر العامل أي موقف تجاه الفتاة، ولم يرد عليها والتزم السكوت، وهو ما أثار انتقاد البعض بسبب الصمت أمام إهانته.