بعد أيام من وفاة «أمها الثانية»... ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة (صور)

الخميس، 06-05-2021
10:06 ص
المصريون
فاجأت الفنانة ياسمين صبري
، جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،
بنشر صور جديدة لها تظهر فيها بإطلالة وصفها كثيرين بالجريئة
، لاعتمادها اللون
البنفسجي، والتي أبرزت من خلالها أنوثتها.
ونشرت ياسمين صبري
ثلاث صور لها بإطلالة باللون البنفسجي، ولاحظ جمهورها أنها
قامت بنشر وحذف المنشور 3 مرات، وتبيَّن لاحقا أنها كانت تحاول إعادة ترتيب عرض
الصور عبر إنستقرام بحيث تبدو الإطلالة الأجمل.
وأثارت "صبري" الجدل، لظهورها بهذه الإطلالة عقب أيام من إعلانها
الحداد لوفاة
جدتها التي وصفتها بأنها كانت بمثابة "أمها الثانية".
وسبق أن أعلنت ياسمين صبري
الحداد مطلع الأسبوع الماضي عقب وفاة
جدتها
كريمة، مؤكدة أنها من تولت تربيتها وكانت في مقام والدتها الثانية، ولم تكشف
ياسمين سبب الوفاة
أو موعد ومكان قبول العزاء.