تدهور الحالة الصحية لمؤسس «طيور الجنة» وهذه حقيقة وفاته بكورونا

الأربعاء، 21-04-2021
09:46 ص
محمد فضل
تدهورت الحالة الصحية، لمؤسس قناة طيور الجنة
الفضائية الشهيرة الأردني خالد مقداد
أبو الوليد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا
، فيما أصدرت عائلته بيان للرد على أنباء وفاة
ه، على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر نجله عصام "عصومي" صورة له مع والده أثناء وجوده على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب ظهور مضاعفات الفيروس عليه، إذ ظهر بحالة صحية صعبة على الجهاز.
من جانبها، أصدرت عائلة مقداد في داخل الأردن وخارجها بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن الأستاذ خالد مقداد
في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء، داعية الجميع إلى التوقف عن ترويج الشائعات.
وتعد طيور الجنة
القناة العربية الأولى المخصصة للأطفال، إذ أصبحت موجودة في كل بيت أردني وفلسطيني وعربي وباتت علامة لا يمكن للطفل أن يفارقها أينما ذهب وتواحد.